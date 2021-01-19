2020'de en çok şiddet olayı yaşanan 10 il

Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yaklaşık bir seneyi evde geçirdi. Sosyal hayatın oldukça azaldığı bu dönemde şiddet olaylarının azalması beklentileri karşılık bulamadı.

2015 yılından başlayarak yıl boyunca basında yer bulan silahlı şiddet olaylarını rapor haline getiren Umut Vakfı, 2020 yılı için hazırladıkları raporu açıkladılar.

Şiddet olaylarının en yüksek olduğu 10 il

2020 yılında ülke genelinde 3.682 silahlı olay yaşandığı belirtildi. Bu olaylarda 2.040 kişinin hayatını kaybettiği ve 3.688 kişininde yaralandığı açıklandı. Yarıca bu şiddet olaylarının illere göre dağılımı da paylaşıldı.

Açıklanan raporda şiddet olaylarının en çok yaşandığı 10 şehre yer verilirken ilk sırada 441 olay ile İstanbul gelirken, sırası ile en çok şiddet olayı yaşanan diğer iller şöyle; Samsun 187, Adana 182, İzmir 173, Bursa 153, Konya 139, Antalya 137, Kocaeli 123, Ankara 119, Sakarya 106 oldu.