2020 yılında ölümlü trafik kazaları %9 azaldı

Trafik kazaları ile ilgili yayınlanan istatistik sonrasında ölümlü trafik kazalarında azalma yaşandığı görüldü. 2019 yılında yayınlanan rapora göre 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında %9 azalma olduğu görülürken 2020 yılında 1903 trafik kazasında ölüm yaşandığı açıklandı.
Ajans Press tarafından yapılan araştırmalarda raporlar ve istatistikler kamuoyu ile paylaşıldı. 2019 yılında trafik kazası ile ilgili gazetelerde 22.089 haber yapıldığı belirtilirken 2020 yılında 15.363 aracın trafik kazasına karıştığı ve haberi yapıldığı açıklandı. Kurallar, pandemi tedbirleri ve önlemler ile trafik kazası sayısının azaldığı belirtilirken kazaların azalmasında ki en büyük etkenin pandemi ve kısıtlamalar olduğu aktarıldı.