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2020 yılında ölümlü trafik kazaları %9 azaldı

Ajans Press tarafından İçişleri Bakanlığı verileri derlenerek hazırlanan trafik kazası raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Geçtiğimiz yıla göre %9 azalan ölümlü trafik kazalarında yaralanma, olay yeri vefatları ve medyaya yansıyan kazalar dikkat çekti.

08 Ocak 2021 Cuma 17:02
2020 yılında ölümlü trafik kazaları %9 azaldı
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Trafik kazaları ile ilgili yayınlanan istatistik sonrasında ölümlü trafik kazalarında azalma yaşandığı görüldü. 2019 yılında yayınlanan rapora göre 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında %9 azalma olduğu görülürken 2020 yılında 1903 trafik kazasında ölüm yaşandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre yapılan ölümlü kaza raporunda trafik kazalarında ki ölümlerin 2020 yılında azaldığı belirtildi. 2019 yılına oranlar %9 azalan ölümlü trafik kazalarına ek olarak olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 2019 yılına göre %13 düştü. Olay yerinde ki vefatlar 2.197 olarak belirtilirken 2020 yılında trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı da bir önceki yıla göre %20 azalma yaşadı. 2020 yılında trafik kazalarında 228.566 kişinin yaralandığı kaydedilirken yaralanma yaşanan trafik kazaları %14 artışla 148.102 olarak açıklandı.

Ajans Press tarafından yapılan araştırmalarda raporlar ve istatistikler kamuoyu ile paylaşıldı. 2019 yılında trafik kazası ile ilgili gazetelerde 22.089 haber yapıldığı belirtilirken 2020 yılında 15.363 aracın trafik kazasına karıştığı ve haberi yapıldığı açıklandı. Kurallar, pandemi tedbirleri ve önlemler ile trafik kazası sayısının azaldığı belirtilirken kazaların azalmasında ki en büyük etkenin pandemi ve kısıtlamalar olduğu aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:02
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıRapor20192020Azalma
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