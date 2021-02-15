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2020 yılı Gece bekçileri 45 bin suça engel olmayı başardı!

2016 yılı itibari ile Türk Polis Teşkilatına alımı yapılmayı başlanan çarşı ve mahalle bekçileri 2020 yılı itibari ile birçok suçun işlenmesine engel olduğu görüldü. Suçluların yakalanmasında önemli etken olan bekçiler 2020 yılı grafiklerine göre 44 bin 781 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:00
2020 yılı Gece bekçileri 45 bin suça engel olmayı başardı!
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2016 yılı itibari ile Türk Polis Teşkilatına alımı yapılmayı başlanan çarşı ve mahalle bekçileri 2020 yılı itibari ile birçok suçun işlenmesine engel olduğu görüldü. Suçluların yakalanmasında önemli etken olan bekçiler 2020 yılı grafiklerine göre 44 bin 781 kişi hakkında işlem yapılması üzerine bekçilerin başarısı konuşuldu. 2020 yılına ait bekçilere özel video hazırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre 2020 yılı faaliyet gösteren çarşı ve mahalle bekçileri olabilecek tehlikeli durumları ve suçluları yakaladı. 2016 yılında Polis Teşkilatı bünyesinde alınan bekçiler 2020 listesinde 44 bin 781 kişinin suç işlemesine izin vermedi. 

29 bin 238 çarşı ve mahalle bekçisi görev sırasında vatandaşlara uygulanan GTB sorgulama ile 44 bin 781 kişi hakkında işlem başlattığı görüldü. Çok farklı konulardan işlenen cezaların olduğu görülen olaylarda bekçiler kayıp ve hırsızlık olaylarına da müdahale edildiği görüldü.

Aramalar oldukça etkili sonuç verdi

Bekçiler tarafından şüpheli kişilerin üstlerin aranması durumunda toplam 112 kilo 833 gram uyuşturucu madde yakaladıkları görüldü. Silah çeşitleri gibi birçok kötüye kullanım araç gereçlerin bulunması devriye gezen bekçilerin vatandaşların üst ve araçlarda arama yapılması sonucu yakaladıkları görüldü.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
BekçiPolis Teşkilatıçarşı Ve Mahalle Bekçi
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