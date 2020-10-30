2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalara göre bu seneki kültür sanat ödülleri sahibini buldu. Her sene Türkiye’de sanata ve Türk kültürüne olan katkıları ortaya koydukları özgün eserler, hizmetler veren kişiler belirlendi.

Üstün kabiliyet gösteren kişi ya da kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belirlenirken büyük bir titizlikle çalışıldı. Birçok eser incelenirken Türk kültür ve sanatına büyük katkılar sağlayan kişiler belirlendi. Belirlenen ödüllerden Vefa ödülüne Necmeddin Okyay layık görüldü.

İlerleyen zamanlarda düzenlenecek tören ile ödüller sahiplerine teslim edilecek. Yapılacak olan törende ödüller Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine teslim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı sosyal medya üzerinden ödül alan herkesi tebrik ederek kutladı.

