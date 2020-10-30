İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri bu seneki sahiplerini buldu.2020 ödüllerine Mehmet Çebi, Necmeddin Okyay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim ve Özdemir Erdoğan layık görüldü.

30 Ekim 2020 Cuma 19:30
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
Takip Et:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamalara göre bu seneki kültür sanat ödülleri sahibini buldu. Her sene Türkiye’de sanata ve Türk kültürüne olan katkıları ortaya koydukları özgün eserler, hizmetler veren kişiler belirlendi. 


Üstün kabiliyet gösteren kişi ya da kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belirlenirken büyük bir titizlikle çalışıldı. Birçok eser incelenirken Türk kültür ve sanatına büyük katkılar sağlayan kişiler belirlendi. Belirlenen ödüllerden Vefa ödülüne Necmeddin Okyay layık görüldü.

İlerleyen zamanlarda düzenlenecek tören ile ödüller sahiplerine teslim edilecek. Yapılacak olan törende ödüller Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine teslim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı sosyal medya üzerinden ödül alan herkesi tebrik ederek kutladı.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Umhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük ÖdülleriÖdül Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı
31 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den İzmir mesajı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den İzmir mesajı
Karaman'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Karaman'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var
AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum'

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk'ün hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri Kimdir? Nur Erkul dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Dilek'in nişanlısı geldi, ortalık karıştı!
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Konkordato Ne Anlama Geliyor? Konkordato Talebi Nedir?
Findeks raporu nedir, ne işe yarar? Ücretsiz findeks raporu nasıl alınır?
81 ile damızlık düve hibesi verilecek! Damızlık düve hibe başvuru şartları ve detayları
Kanalların yayın akışları 4 Mart Çarşamba TV yayın akışları içerisinde bulunan yapımlar! Show TV, TV8, TRT 1, Star TV, Fox TV, ATV ve Kanal D yayın akışları
Survivor 2020'de birleşme partisinde neler olacak? Birleşme partisi sonrası takımlar karışacak mı?
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama yerbilimleri.mta.gov.tr
Mavi Dolunay nedir? Depremin mavi dolunay ile ilgisi var mıydı?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.