2020 Temmuz Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı Net Maaşı Ne Kadar?

Gelir uzmanları, Mali ve İktisadi Bilimler Fakültelerinden çıkmaktadır. Kişinin mezun olduktan sonra gelir uzmanı olarak kariyerine başlaması için öncelikle KPSS sınavına girerek atama yapılmalıdır. Gelir uzmanı olarak devlet sektöründe çalışıyorsanız maaş ile ilgili her türlü gelişmeler 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümlerine göre şekillenmektedir. Peki, 2020 Temmuz gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcısı maaşı ne kadar? İşte yanıtı...

Gelir uzmanları; Kanun, yönetmelik, tüzük ve yönergelere uygun olarak kendilerine belirtilen iş ve işlemleri yapar ve takip eder. Amirleri tarafından mevzuata uygun verilen görevleri yerine getirirler. Tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını sağlarlar.

Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı maaşları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre şekillenmektedir bunun yanında da denetim tazminatından da faydalanırlar.

2020 Yılında devlet memurlarına %4 + %4 oranında, 2021 yılı için de %3 + %3 oranı ile zam yapılması imzalanarak ilan edildi. Bunun yanında enflasyon %5,75 olarak artış gösterdi. İlk altı ay süresi için %4 zam geldi.

2020 Yılı Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı Net Maaşı

Gösterge Oran Tutar

Gösterge Aylığı (9/1) 620 95.77 ₺

Taban Aylığı 2,417.70 ₺

Yan Ödeme Aylığı 1,000 48.99 ₺

Özel Hizmet Tazminatı 92 1,349.99 ₺

Ek Ödeme 125 1,834.22 ₺

Denetim Tazminatı 20 293.48 ₺



Kesintiler Oran Tutar

Gelir Vergisi 15.00 % -76.35₺

Damga Vergisi 7.59 % -45.84₺

G.S.S. Primi 5.00 % -207.85 ₺

M.Y.Ö Sigortası 9.00 % -374.12 ₺

BES Kesintisi 3.00 % -124.00₺

Toplam:

İstihaklar Toplamı 6,040.14₺

Kesintiler Toplamı -828.16₺

Net Maaş: 5,211.98₺