2020 Fındık Fiyatları Belli Oldu! 9 Ağustos Fındık Fiyatları

Her sene büyük tartışmalara yol açan fındık fiyatları 2020 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Fındık üreticilerinin yanında olduklarını açıklayan Erdoğan, bu neticede belirledikleri fındık fiyatları ile çiftçilere hayırlı kazançlar diledi.

Fındık sezonunun açılmasına kısa süre kala en çok merak edilen konulardan birisi fındık fiyatlarının bu sene ne kadar olacağı konusuydu. Pandemi sürecini de göz önünde bulunduran üreticilere gerekli açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

2020 yılı fındık fiyatlarını türüne göre tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık türüne göre değişiklik gösterecek 1-2 TL destek ödemeleri ile fındık üreticisine destek vereceklerini duyurdu.

9 Ağustos Pazar güncek fındık fiyatları

TMO Fındık Fiyatı: 16.50-17.00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 21.00-24,52 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 21.00-23,75 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 21.00-24.52 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 20.70-23.75 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 21.37-26.50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 20.75-20.75 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 21.00-24.00 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 20.75-23.50 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 21.00-25.50 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 21.00-24.00 TL

Terme Fındık Fiyatları: 21.00-23.25 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 21.00-24.00 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 20.75-23.50 TL

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar sonucunda pazardaki fındık fiyatları da belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanında satılan yeni mahsul fındıklar 9 Ağustos tarihi itibariyle belirlenen fiyatlar çerçevesinde alıcılarını bulmaya başladı.