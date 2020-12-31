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202 Yılbaşı nedir? Google DOODLE neden 202 Yılbaşı yazıyor? 2021 - 202 yılbaşı farkı

Google tarafından 1998 yılından beri yapılan ve gelenek haline gelen Doodlelarda 2021 yılı için hazırlanan tasarım ilgi çekti. Doodle'da yer alan 202 yılbaşı ibaresi merak edilmeye başlandı. Kullanıcılar, 202 yılbaşı nedir? Google Doodle 202 yılbaşı yazıyor? sorularını araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:20
202 Yılbaşı nedir? Google DOODLE neden 202 Yılbaşı yazıyor? 2021 - 202 yılbaşı farkı
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Google üzerinden dünyada önemli günler ve tarihlerin Doodle yapıldığı gelenek devam ederken 2021 yılı için farklı bir Doodle dikkat çekti. Ana sayfada 2021 yazmak yerine 202 yılbaşı yazan Google’ın neden böyle bir şey yaptığı merak edilmeye başlandı.

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, yeni yıl ve yeni takvim başlangıcı anlamına gelmektedir. Miladi Takvimde 1 Ocak 2021 tarihi yılbaşı olarak kabul edilmektedir.

Google Doodle nedir?

Doodle, Google tarafından ana sayfada özel günler ve başarılı insanların hatırlatıldığı, Google logosu üzerinden yapılan çalışmalardır.

İlk kez 1998 yılında Buning Fast için yapılan tasarlanan Doodle kullanıcılar tarafından büyük ilgi çektikten sonra yıl içerisinde sürekli Doodle’lar kullanılmıştır.

Google Doodle 202 yılbaşı nedir?

Google tarafından hazırlanan yeni Doodle’da 202 yılbaşı yazması dikkat çekti. Google kullanıcıları bunun sadece bir yazım hatası olduğunu dile getirirken Google tarafından konu ile ilgili açıklama gelmedi.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 15:20
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