200 lira ile sigaralarını yaktılar sosyal medya ayağa kalktı

Büyük tepkilere neden oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video herkesin tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformu’ta canlı yayın yapan üç kadın takipçileri ile tartışması sonrasında cevap vermek için cüzdanında bulunan paraları gösterdi. Ardından’yi ateşe veren kadın daha sonrasında yanan parayla arkadaşının sigarasını yaktı.

Görüntülere büyük tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı videoya Emniyet Müdürlüğünü etiketleyerek Türk lirasını ve devleti aşağılama suçundan yakalanmalarını ve ceza almalarını istedi.