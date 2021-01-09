200 lira ile sigaralarını yaktılar sosyal medya ayağa kalktı

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:44
Sosyal medyada paylaşılan bir video herkesin tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformu TikTok
’ta canlı yayın yapan üç kadın takipçileri ile tartışması sonrasında cevap vermek için cüzdanında bulunan paraları gösterdi. Ardından 200TL
’yi ateşe veren kadın daha sonrasında yanan parayla arkadaşının sigarasını yaktı.
Büyük tepkilere neden oldu
Görüntülere büyük tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı videoya Emniyet Müdürlüğünü etiketleyerek Türk lirasını ve devleti aşağılama suçundan yakalanmalarını ve ceza almalarını istedi.
Son Güncelleme: 09.01.2021 20:44
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