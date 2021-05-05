20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları

Sosyal medya platformunda başlayan 20 yaş paylaşma akımına birçok siyasetçi ile ünlü de dahil oldu. 20 yıl öncesindeki fotoğrafların #20yaşchallenge etiketi ile paylaşıldığı akım sıra süre içinde trend haline geldi.

En son Ziya Selçuk’un bu akıma katılarak, Marlon Brando’nun fotoğrafını paylaşmasıysa sosyal medyada gündem oldu. Bu yeni akıma siyasetçilerden Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş gibi isimler katılırken, ünlü isimlerden ise; Uraz Kaygılaroğlu, Murat Boz ve daha birçok isim katıldı.

İşte ünlülerin #20yaşchallenge etiketi ile yayınladıkları fotoğrafları…