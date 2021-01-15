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İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
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20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi?

Geçtiğimiz aylarda 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına verilen toplu taşıma yasakları merak edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar, 20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi? sorularını araştırıyor.

15 Ocak 2021 Cuma 01:10
20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi?
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Geçtiğimiz aylarda artan koronavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı gençlere ve 65 yaş üzeri vatandaşları toplu taşıma araçlarına alınmayacağı açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalara başladı. Özellikle 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma ile ilgili araştırmaları devam ederken son günlerde araştırmalar arttı.

20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belediyeler açıklamalarda bulunurken ilk defa uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşti. Belediye yaptığı açıklamalarda ‘İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararları kapsamında Covid-19 önlemleri nedeniyle 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar 15 Ocak 2021’den itibaren toplu taşıma kullanmaları engellenmiştir’. Açıklamaları yapıldı.

Toplu taşımaya HES zorunluluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği ortak kararı ile 15 Ocak 2021 sonrasında İstanbulKart’ında HES kodu olmayan vatandaşların toplu taşımayı kullanamayacakları açıklandı. https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ HES kodu tanımlamaları İstanbulKart sitesi üzerinde yapılabilecek.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 01:10
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Anahtar Kelimeler:
20 Yaş AltıToplu TaşımaYasaklar
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