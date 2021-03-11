20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına giren adaylar için heyecan devam ederken 20 Şubat 2021 tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda soru ve cevaplar 23 Şubat tarihinde erişime açılmasının ardından adaylar sınav sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Konu ile alakalı araştırmalara devam eden adaylar hangi saatte ve ne zaman açıklanacağını heyecanlı şekilde merak ediyor. Güvenlik görevlisi olarak hayatına devam edecek adaylar ilk aşama yazılı sınavı geçmesinin ardından ilerleyen dönemlerde gerekli eğitimlerin alınması şartı ile mesleğe atılacak. Özel Güvenlik olmak için silahsız eğitim almak isteyen adaylar 18 yaşını doldurması gerekirken silahlı eğitim alacak adaylar ise 21 yaşını doldurması gerekiyordu. En az 8 yıl olmak şartı herhangi bir eğitimden mezun olma şartı koyan ÖGG ayrıca taksirli suçlara bulaşan, ağır hapis cezası almış veya kamu davalarından yasaklı olan vatandaşların başvuruları geçersiz sayılmaktadır. Meslek edinmek için iş sahasına atılan vatandaşlar Özel güvenlik olmak isterken bu şartları sağlamak ise büyük ölçüde önem arz etmektedir. Sınav sonuçlarına göre hazırlıklara başlayan ÖGG adayları maaşı ise asgari ücretin biraz üstünde olacak şekilde ödeme yapılmaktadır. Silahlı veya Silahsız görev yapacak adaylar arasında maaş ücretinden pek fark bulunmamaktadır. Gerekli şartları yerine getiren adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. 20 Şubat tarihinde yapılan yazılı sınav sonuçlarını merak eden adaylar için geri sayım başladı.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları 12 Mart Cuma günü açıklanacağı söylenirken hangi saatte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfasından girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirler.





ÖGG sınav sonuçlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen vatandaşlar ise yazılı sınav sorularını ve sonuçlarını görmek için Halk Bankası Şubelerine sına adı ve kimlik bilgilerini bildirmesi ve 15 TL ücret ödemesi karşılığında itiraz edebilir.

Maddede: “ Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır.” denildi.

Banka hesaplarına yatırdıkları sınav ücretini ise dekontları ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim etmesi halinde personel adaylar girişlerini ÖGNET ile yapacaktır.

Ayrıca Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyarılara ve sınav talimatına uymayan kişilerin sınavları geçersiz sayılması ile birlikte itirazları da kabul edilmemektedir.