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20 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına geriledi

Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısının 10 binin altına düştüğünü Bakan Koca duyurdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 20:11
20 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına geriledi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında ülkemizde günlük koronavirüs vaka sayısının 10 binin altına gerilediğini duyurdu.

TABLODA VERİLERDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Bugün açıklanan vaka tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 test yapılırken yapılan bu testlerde 9 bin 385 vaka pozitif çıkarak uzun zaman sonra ilk kez vaka sayıları onbinlerin altına geriledi.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISINDA DÜŞÜŞ

Hayatını kaybeden sayısı dünki verilere göre düşüş sağlarken vefat sayısı 207 olarak duyuruldu.20 Mayıs tablosuna göre ağır hasta sayısı 2041 olurken 9 bin 271 kişinin tedavisi/karantinasının sona erdiği belirtildi.Tabloya eklenen veriler ile iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükselmiş oldu.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayısı20mayıs
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