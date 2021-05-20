20 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altına geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında ülkemizde günlük koronavirüs vaka sayısının 10 binin altına gerilediğini duyurdu.

TABLODA VERİLERDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

HAYATINI KAYBEDEN SAYISINDA DÜŞÜŞ

Bugün açıklanan vaka tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 test yapılırken yapılan bu testlerde 9 bin 385 vaka pozitif çıkarak uzun zaman sonra ilk kez vaka sayıları onbinlerin altına geriledi.

Hayatını kaybeden sayısı dünki verilere göre düşüş sağlarken vefat sayısı 207 olarak duyuruldu.20 Mayıs tablosuna göre ağır hasta sayısı 2041 olurken 9 bin 271 kişinin tedavisi/karantinasının sona erdiği belirtildi.Tabloya eklenen veriler ile iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükselmiş oldu.