20 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı az önce resmi intenet sitesinde üzerinden 20 Mart korona virüs vaka tablosunu açıkladı.
Vaka sayısı 21 binin üzerinde
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelindeki hastanelerde 190 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 21 bin 61 kişide yeni vaka tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan 958 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.
Ağır hasta sayısı ise düne göre düşüş gösterdi ve bin 538 olarak kayıtlara geçti.
20 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 20.03.2021 20:30