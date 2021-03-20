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20 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı yükselmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı merakla beklenen 20 Mart koronavirüs vaka tablosunu az önce açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 21 bin 61 olarak kayıtlara geçti.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:30
20 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı yükselmeye devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı az önce resmi intenet sitesinde üzerinden 20 Mart korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Vaka sayısı 21 binin üzerinde

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelindeki hastanelerde 190 bini aşkın kişiye koronavirüs testi yapıldı ve 21 bin 61 kişide yeni vaka tespit edildi.

Öte yandan korona virüs sebebiyle bugün gerçekleşen can kaybı düne göre artış gösterdi ve 95 olarak açıklandı. Toplam vefat ise 29 bin 959'a çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan 958 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Ağır hasta sayısı ise düne göre düşüş gösterdi ve bin 538 olarak kayıtlara geçti.

20 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 20.03.2021 20:30
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20 MartKoronavirüs Vaka TablosuVaka Sayıları
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