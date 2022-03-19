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20 Mart İstanbul'da Motokuryeler Çalışıyor Mu? 20 Mart Motokurye Çalışan Uygulamalar

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de başlayan kar yağışı sonrasında motokuryeler ile ilgili Valilik tarafından açıklamalar yapılıyor. 20 Mart motokurye..

19 Mart 2022 Cumartesi 21:25
20 Mart İstanbul'da Motokuryeler Çalışıyor Mu? 20 Mart Motokurye Çalışan Uygulamalar
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İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de başlayan kar yağışı sonrasında motokuryeler ile ilgili Valilik tarafından açıklamalar yapılıyor. 20 Mart motokuryeler çalışıyor mu, Valilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar ve daha fazlası içeriğimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de pandemi döneminde etkisini gösteren online market ve yemek siparişleri sonrasında insanlar 20 Mart Pazar günü motokuryelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. 19 Mart Cumartesi günü motokuryelerin çalışmayacağı Valilik tarafından gelen açıklamalar neticesinde kesinleşmişti. Peki 20 Mart günü motokuryeler İstanbul'da çalışıyor mu? İşte yasakların bitiş tarihi ve konu ile ilgili detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da geçtiğimiz günlerde motokurye yasağı gelmişti. Valilik tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda ise 20 Mart Pazar günü motokuryelerin çalışabileceğine dair bildiri yayınlandı. Pazar günü itibari ile motokurye yasakları sona eriyor ve online siparişler devam ediyor.

Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu. Yerlikaya, "20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir" dedi.

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