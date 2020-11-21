20 Kasım Cuma 20.00'da başlayan yasaklar neler? Yeni kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen Kabine Toplantısı ardından korona virüse ilişkin yeni ek tedbirler alındı. Cuma yani 20 Kasım akşamı saat 20.00 itibari ile uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar uygunlanmaya başlandı.

Yeni Kısıtlamalar Neler?

20 Kasım Cuma 20.00 itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar:

AVM, market, kuaför ve berberler saat 20.00'a kadar hizmet verecek.

Restoran kafe gibi yerler saat 20.00'a kadar açık olacak 22.00'dan sonra müşterilere paket servis şeklinde çalışacak.

Hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkılabilecek. Üretim ve dağıtım gibi işleri yapan kişiler yasaktan muaf olacaklar. Cumartesi 20.00'da başlayan yasak Pazar 10.00'da Pazartesi ise 05.00'ta yasak sona erecek.

Oyun salonları, halı saha, kahvehane, intenet kafeler, sinemalar da 31 Aralık'a kadar çalışmayacak.

20 yaş altı olan kişiler saat 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler ise saat 10.00 ile 13.00 arasında dışarı çıkabilecek.