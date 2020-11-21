20 Kasım 10 Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Haftada iki gün çekilen ve bu çekilişte 203.110 TL'nin talihlisi ile buluşacak olan On numara çekilişi heyecanla beklendi. Pazartesi ve Cumaları çekilen çekiliş bu akşam 20.00'da gerçekleşti ve sonuçlandı.

https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/cekilis-sonuclari.22.2020 adresinden öğrenilebilen sonuçlar bu akşam yani Cuma akşamı saat 20.00'da belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 10 numara devrederken, 9 numara 4.129 TL ile 26 kişinin oldu. 8 numara 499 kişi arasında 268 TL olarak bölünürken 7 ise 5.037 kişi arasında 50 TL'den paylaşıldı.

İşte 10 Numara Çekiliş Sonuçları: