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20 Kasım 10 Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

203.110 TL büyük ödülün paylaşılacağı 10 Numara bugün çekildi. Çekiliş sonuçları ise bu akşam 20.00'da öğrenildi. 10 kategorisinin devrettiği çekilişte 9 kategorisinin sahibi olan ise 26 kişi oldu. 26 kişi 4.129 TL'nin sahibi oldu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:06
20 Kasım 10 Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
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Haftada iki gün çekilen ve bu çekilişte 203.110 TL'nin talihlisi ile buluşacak olan On numara çekilişi heyecanla beklendi. Pazartesi ve Cumaları çekilen çekiliş bu akşam 20.00'da gerçekleşti ve sonuçlandı.


https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/cekilis-sonuclari.22.2020 adresinden öğrenilebilen sonuçlar bu akşam yani Cuma akşamı saat 20.00'da belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 10 numara devrederken, 9 numara 4.129 TL ile 26 kişinin oldu. 8 numara 499 kişi arasında 268 TL olarak bölünürken 7 ise 5.037 kişi arasında 50 TL'den paylaşıldı.

İşte 10 Numara Çekiliş Sonuçları: 

              


Son Güncelleme: 21.11.2020 00:06
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OnnumaraSonuç
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