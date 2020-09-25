20 aylık Kumsal balkondan düşerek hayatını kaybetti

Öğretmen olan Mustafa ve Deniz Bayram çifti, evlerinde EBA üzerinden ders verdikleri sırada 20 aylık küçük kızları’ı üst kattaki komşusuna emanet etti. Baba Mustafa Bayram, ders arasında üst kata çıkarak kızına bakmak istediği sırada küçük kızları balkona çıkarak 7’nci kattan aşağı düştü.

Kanlar içerisinde Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kumsal’ın cenazesi bugün gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, anne ve babası kızlarının tabutuna sarılıp dakikalarca ağladı.