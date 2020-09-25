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20 aylık Kumsal balkondan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da öğretmen olan ve online ders veren Mustafa ve Deniz Bayram çiftinin 20 aylık kızları, balkondan düşerek can verdi.

25 Eylül 2020 Cuma 11:55
20 aylık Kumsal balkondan düşerek hayatını kaybetti
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Öğretmen olan Mustafa ve Deniz Bayram çifti, evlerinde EBA üzerinden ders verdikleri sırada 20 aylık küçük kızları Kumsal’ı üst kattaki komşusuna emanet etti. Baba Mustafa Bayram, ders arasında üst kata çıkarak kızına bakmak istediği sırada küçük kızları balkona çıkarak 7’nci kattan aşağı düştü.

Kanlar içerisinde Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kumsal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kumsal’ın cenazesi bugün gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, anne ve babası kızlarının tabutuna sarılıp dakikalarca ağladı.



Son Güncelleme: 25.09.2020 11:55
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Anahtar Kelimeler:
KonyaçumraKumsal
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