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20-27 Aralık istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası

İstiklal Marşımızın yazarı olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy’u Anma haftası olarak düzenlenecek. İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 100. Yıl dönümüne özel…

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:33
20-27 Aralık istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası
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Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy için, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırma Merkezi Başkanı olan Mehmet Doğan, Safahat adlı eserinin şiir kitabı olduğunu ifade edip şiirle fikirlerin iç içe olduğunu bu yüzden de sanatın hayatla iç içe olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy için 20-27 Aralık tarihlerinde anma programı olarak farklı etkinlikler düzenlenecektir.

Mehmet Doğan, anma haftası sebebiyle Mehmet Akif Ersoy’un bulunduğu dönemi, emperyalizm dünyasının büyük bölümü ve İslam ülkelerini sömürgeleşen bir devir odluğuna değindi. Mehmet Akif Ersoy’un Müslüman kimliğini koruyarak var olma amacının olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy’un Safahat eserinin şiir kitabı olduğunu ifade ederek şiirle fikrin her zaman iç içe olduğunu ve Ersoy’un, şiirleri için imanın, düşüncenin emrinde, vatanın milletin geleceği için aydınlaştırma doğrultusunda olduğunu söyleyen Doğan şu şekilde devam etti:

“20’nci yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun İslam dünyası dertleri, meseleleri, sıkıntıları gerçekçi açıdan şiirlerinde yansırdı bunları yansıtmakla kalmaz yolunu da gösterir. Kendini milletine, inancına adamış, vazife aşkıyla sorumluluk şuuruyla hareket ederek eserler vermiştir.”

Fikirlerle şiiri bir arada yürütmenin kolay olmadığını Ersoy’un ise bunu çok güzel bir şekilde ifade ettiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy’dan sonra sosyal konuları işleyen şairlerin, Yahya Kemal Nazım Hikmet ve Necip Fazıl gibi şairlerin Ersoy’a borçlu olduklarının görüşünde olduklarını belirtti.

İstiklal Marşı’nın 100. Yıl dönümü 

Doğan, Mehmet Akif Ersoy’un davasını yaşatma isteği milletini yaşatma isteğinden dolayı olduğunu hüzünler ve kırılışlar gibi sevinçlerin ve haykırışların yaşandığını belirterek devam etti:

"2021, İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümüdür. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, İstiklal Marşı şairi Mehmed Akif'in vefatının 85. yıl dönümü ile birleşmektedir. Bu vesileyle Ocak 2021'de başlayıp 27 Aralık'a kadar sürecek, etkili ve kalıcı faaliyetler yapılması için TYB Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi çok kapsamlı bir program hazırladı. Gönüllü kuruluşların faaliyetleri yanında, resmi kurumların faaliyetleri de 100. yılı hatırda kalan bir sene haline getirecektir."

"İstiklal Marşı"nı Türk milletine armağan ettiği için "Safahat" isimli eserine koymadı

20 Aralık 1873’te Fatih’te doğan Ersoy’un şiirleri 7 kitaptan oluşan Safahat adlı eserinde toplanmıştır. Ersoy sonucundan memnun kalmadığı Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye etmeyi kabul edip uzun süre çalıştıktan sonra imzalamış olduğu anlaşmayı fesh eden şairimizdir. İstiklal Marşı milletine yazdığından dolayı eserinde bulundurmadı.

Birinci Meclis'te milletvekili seçildi

Mehmet Akif Ersoy, Burdur Mebusu Birinci Büyük Millet Meclisine seçilip 1921 yılında Ankara’da Taceddin Dergahına yerleşmiştir. İstiklal Marşı için para ödülü teklifini duyunca yarışmayı reddeden Ersoy, Hamdullah Suphi Bey’in ricası ve arkadaşının teşviki Hasan Basri Bey’den sonra elinde kalemi ile yazmaya başladı marşımızı. 

17 Şubat’ta Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye’de yayımlanan İstiklal Marşı, 12 Mart 1912’de Milli Marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy yarışmada verilen 500 TL ödülü hayır kurumuna bağışladı. 

Uzun bir süre Mısır’da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren Ersoy tedavi için 17 Haziran 1936’da İstanbul’a dönmüştür. Hasta ve yorgun olarak gelen Ersoy, Abbas Halim Paşa’nın Beyoğlu’ndaki Mısır apartmanında 27 Aralık 1936 tarihinde yaşamını yitirdi. Her yıl ziyaret edilen Ersoy’un mezarlığı Edinekapı Şehitliğindedir.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "2018 Yılı Vefa Ödülü"ne layık görülen Ersoy'un, doğum günün 20 Aralık ölüm günün ise 27 Aralık olması sebebi ile bu günleri kapsayacak şekilde vatan şairinin anılması planlanmıştır.

2019 yılında İçişleri, Milli Eğitim ve Kültür Turizm Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmeliğe göre 20-27 Aralık “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası” ilan edilmiştir. 



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif ErsoyIstiklal şairiIstiklal MarşıAnma Haftası
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