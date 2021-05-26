2 yaşındaki Vildan evinin önünde tabancayla başından vuruldu!

Şınak’ta ailesi ile birlikte yaşayan Reşit Ülker, Adana’ya sağlık sorunları ile geldi. Eşi Rojin ve 3 çocuğu ile Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki tanıdıkları Emin Oygur’un evine yerleşen aile bugün öğle saatlerinde silah sesleri duydu.
Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İddialara göre motosikletli 2 kişinin olduğunu gören mahalle sakinleri polis ekipleri 2 kişinin yakalanması için arama başlattı. Polis silah hedef alınarak mı yoksa rasgele bir atış olup olmadığını araştırıyor.
Son Güncelleme: 26.05.2021 19:53