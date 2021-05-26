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2 yaşındaki Vildan evinin önünde tabancayla başından vuruldu!

Son dakika haberine göre Adana’da yaşayan 2 yaşındaki Vildan Ülker evinin merdivenlerinde tabancadan çıkan kurşun ile başından vuruldu. Şırnak’tan Adana’ya sağlık sorunları ile gelen aile acı olay ile karşı karşıya kalırken ağır yaşam mücadelesi veren minik Vildan’ın durumu tehlikede.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:53
2 yaşındaki Vildan evinin önünde tabancayla başından vuruldu!
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Şınak’ta ailesi ile birlikte yaşayan Reşit Ülker, Adana’ya sağlık sorunları ile geldi. Eşi Rojin ve 3 çocuğu ile Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki tanıdıkları Emin Oygur’un evine yerleşen aile bugün öğle saatlerinde silah sesleri duydu.

Silah seslerini duyan aile dışarı çıkması üzerine evinin önünde duran 2 yaşındaki kızı Vildan’ı yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.  Mahalle sakinlerinin yardımı ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan minik Vildan daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Vildan Ülker’in, sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İddialara göre motosikletli 2 kişinin olduğunu gören mahalle sakinleri polis ekipleri 2 kişinin yakalanması için arama başlattı. Polis silah hedef alınarak mı yoksa rasgele bir atış olup olmadığını araştırıyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Vildan ülkerAdanaŞırnakTabanca
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