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2 yaşındaki Eren asansörde can verdi!

Adana’da babası ile bindiği asansörde kolu kabine sıkışan 2 yaşındaki Eren Uğuz boynunun kırılması sonucu acı şekilde can verdi. Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler o anları an be an kaydetti.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:17
2 yaşındaki Eren asansörde can verdi!
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Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, sabah saatlerinde oğlu Eren Uğuz (2) kayınpederine gitmek için apartmana girdi. Zemin katta asansöre binen baba Zafer Uğuz, 2.katın düğmesine bastıktan sonra kucağında bulunan oğlunu yere bıraktığını ifade etti.

Katlanır kapısı bulunmayan asansörde hareket eden Eren’in kolu kabine sıkışması sonrası boynu kırıldı. Oğlunu kurtarmak için acil durum düğmesine basan acılı baba sesini apartman sakinlerini duyurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Eren’i sıkıştığı yerden çıkardı. Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Eren, Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Cansız bedeni otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri acılı babanın yardım çağrısını duyduğunu ve hemen sağlık ekiplerine ve itfaite ekiplerine haber verdiğini açıkladı. Eren ekipler tarafından zor çıkarıldığını söyleyen bina sakini  minik Eren'in asansörden çıktığında yüzünün morardığını açıkladı.


 


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
AdanaEren UğuzAsansör
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