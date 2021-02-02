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2 Şubat Süper Loto kazandıran sayılar belli oldu!

2 Şubat 2021 için Milli Piyango'nun Youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Lotonun kazandıran altı sayısı belli olmuş oldu.

02 Şubat 2021 Salı 22:29
2 Şubat Süper Loto kazandıran sayılar belli oldu!
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Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto ve Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 2 Şubat Salı gününe ait Süper Loto çekilişi Milli Piyango’nun resmi Youtube hesabından yapılan çekiş ile açıklandı.

Çekilişin gerçekleştirilmesi ile beraber şanslı rakamlar belli oldu. 2 Şubat Süper Loto’nun bu haftaki kazandıran sayıları 1, 9 , 11, 12, 23 ve 40 oldu.

2 Şubat 2021 Süper Loto sonuçları

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper loto birden altmışa kadar olan sayılar arasından altı sayıyı tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Her altı sayı bir kolon oluşturmuş olup kolon başına ödenen ücret ise üç liradır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
2şubatSüperloto
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