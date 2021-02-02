2 Şubat korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 140 bin 120 olarak açıklandı. Böylelikle salgın sürecinde yapılan toplam korona virüs test sayısı 30 milyona dayandı.

Bugün tespit edilen korona virüsise 7 bin 795 olarak, hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 630 olarak açıklandı.

Son 24 saat içinde yaşanan can kaybı ise 120 oldu ve toplam can kaybımız 26 bin 237'ye yükselti.

Açıklanan resmi rakamlarda bakıldığında ağır hasta sayısı düne göre düştü ve son rakam bin 592 olarak kayıtlara geçti.

2 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU