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2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında önemli gelişmelerde bulundu. 2 Mart itibariyle nereler açılacak? İşte 2 Mart tarihi ile açılacak mekanların listesi

01 Mart 2021 Pazartesi 19:34
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir tüm Türkiye’de uygulanan yasaklar 1 Mart kabine toplantısının ardından önemli değişiklikler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasakların kademeli ve iller bazında kalkacağını duyurdu.

İllere göre kademeli şekilde kalkacağını duyuran Cumhurbaşkanı, 81 ili renklere ayırdığını söyledi.  Renkleri mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı, sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti.

Kamuda çalışma saatleri normale dönecek!

Kamunun çalışma saatleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı, tüm Türkiye’de kamu personellerinin  çalışma saatlerinin normale döneceğini söyledi.

Okullar hakkında tüm okul öncesi ve 8.12 sınıfların yüz yüze eğitim göreceği, düşük ve orta riskli illerinde öğretime başlayacağını duyurdu. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde liseler sınavlarını yüz yüze yapacak.

Çok yüksek riskli iller dışında restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7 akşam 10 arasında hizmet verebilecek. %50 kapasite ile müşteri alacak.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
2 MartMekanKabine ToplantısıIller
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