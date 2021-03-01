2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir tüm Türkiye’de uygulanan yasaklar 1 Mart kabine toplantısının ardından önemli değişiklikler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasakların kademeli ve iller bazında kalkacağını duyurdu.

İllere göre kademeli şekilde kalkacağını duyuran Cumhurbaşkanı, 81 ili renklere ayırdığını söyledi. Renkleri mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı, sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti.

Kamuda çalışma saatleri normale dönecek!

Kamunun çalışma saatleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı, tüm Türkiye’de kamu personellerinin çalışma saatlerinin normale döneceğini söyledi.Okullar hakkında tüm okul öncesi ve 8.12 sınıfların yüz yüze eğitim göreceği, düşük ve orta riskli illerinde öğretime başlayacağını duyurdu. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde liseler sınavlarını yüz yüze yapacak.

Çok yüksek riskli iller dışında restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7 akşam 10 arasında hizmet verebilecek. %50 kapasite ile müşteri alacak.