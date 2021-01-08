2 kişiyi öldüren katil, kümeste yakalandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, husumetli olduğu Aziz Y.’yi 2 yıl önce öldüren İ.Y adlı şahıs, olayın ardından kayıplara karışmıştı. Zanlı her yerde aranırken, para nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ağabeyi Fethi Y.’yi de öldürüp cesedini baraja atmıştı.

Katilin bulunması için özel ekip devreye girdi

İki kişiyi öldürerek kayıplara karışan ve bir türlü izine rastlanamayan katilin yakalanması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kuruldu.

Sahte kimlikle yakalandı

Katil zanlısının Eyyübiye ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi. Şüpheli İ.Y, saklandığı evin damındaki güvercininde üzerinde sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Zanlı, ‘tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme’, ‘tehdit’, ve ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.