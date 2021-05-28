2 ilde Sedat Peker operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren Sedat Peker için yakalama kararı çıkarılması ardından arama başlatıldı. Suç işlemek, örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit gibi suçlardan sorumlu Peker için operasyon devam ediyor. Kısa süre önce resmi web sitesine erişim engeli koyulan Sedat Peker, YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlamaya devam ediyor. İddiaları ile Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratırken asılsız olmayan konuşmaları ile vatandaşa yanlış bilgiler vermeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Çanakkale illerinde Peker’in olduğu iddia edilen yerlere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sedat Peker’in gayrimenkullerini sahiplenen Abdullah S. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

63 şüpheliden 56’sı yakalanırken 12'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.