2 çocuk babası genç adam bileklerini kesip, ilaç içtikten sonra av tüfeği ile canına kıydı

Korkunç olay, Antalya’nın Yeniköy Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Sağlık ekiplerine gelen intihar ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Ekiplerin ilk incelemesinde Ali Rıza U.’nun bileklerini kesip, ilaç içip ardından av tüfeği ile intihar ettiği tespit edildi.

Babası sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan yakınları, Ali Rıza U’nun yaşadığı eve geldi. Ali Rıza U’nun babası, sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba sinir krizi geçirerek ‘’Evladımı yediler, yavrumu yediler’’ diye feryat etti.

Öte yandan 2 çocuk babası Ali Rıza U’nun 1 yıl önce boşandığı ve yeniden nişanlanarak yuva kurma hazırlığı yaptığı öğrenildi.