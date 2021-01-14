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2 çocuk babası genç adam bileklerini kesip, ilaç içtikten sonra av tüfeği ile canına kıydı

Antalya'da yaşayan 2 çocuk babası genç adam bileklerini kesip, ilaç içtikten sonra av tüfeği ile intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba sinir krizi geçirdi. Genç adamın neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:32
2 çocuk babası genç adam bileklerini kesip, ilaç içtikten sonra av tüfeği ile canına kıydı
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Korkunç olay, Antalya’nın Yeniköy Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Sağlık ekiplerine gelen intihar ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Ekiplerin ilk incelemesinde Ali Rıza U.’nun bileklerini kesip, ilaç içip ardından av tüfeği ile intihar ettiği tespit edildi.

Babası sinir krizi geçirdi

Acı haberi alan yakınları, Ali Rıza U’nun yaşadığı eve geldi. Ali Rıza U’nun babası, sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba sinir krizi geçirerek ‘’Evladımı yediler, yavrumu yediler’’ diye  feryat etti.

Öte yandan 2 çocuk babası Ali Rıza U’nun 1 yıl önce boşandığı ve yeniden nişanlanarak yuva kurma hazırlığı yaptığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaIntiharAv Tüfeği
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