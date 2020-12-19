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1999 öncesi sigorta başlangıcı olan kişilerin beklediği EYT yasasında yeni gelişmeler yaşanıyor

1999 öncesinde sigorta başlangıcı olan herkese büyük müjde. EYT yasasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yasa yürürlüğü girerse binlerce kişi emekli olabilecek.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:19
1999 öncesi sigorta başlangıcı olan kişilerin beklediği EYT yasasında yeni gelişmeler yaşanıyor
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1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan kişilerin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takınlar yasasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi 1999 yılından önce sigorta başlangıcı olan kişiler 3600 prim gününü doldurduktan sonra emekli olabiliyor. Ancak yeni düzenlemeler sonrası söz konusu kişiler yaş sınırını beklemek zorunda kalıyordu.

1999 yılından önce 4447 sayılı kanuna göre kadınların 20 sene erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olmaları emeklilik için yeterliydi. Ancak yeni düzenlemeler sonrası emekliliğe yaş sınırı da getirildi.

8 Temmuz 1999 yılı ve öncesinde emeklilik hakkı elde eden kişiler EYT yasasıyla emekli olabilecek. EYT’nin 2021 yılında yürürlüğü girip girmeyeceği hakkında net bir açıklama yapılmadı ancak konu meclis gündeminde sık sık konuşuluyor. Mecliste görüşülen yasa kabul edilirse, yürürlüğe girecektir.



Son Güncelleme: 19.12.2020 15:19
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Anahtar Kelimeler:
EYTEmeklilikYasa
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