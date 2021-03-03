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1992 Grizu faciasında hayatını kaybedenler Zonguldak’ta anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi törenle anıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:18
1992 Grizu faciasında hayatını kaybedenler Zonguldak’ta anıldı
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Kozlu müessesi tarafından düzenlenen törende 1992 yılında grizu faciasında hayatını kaybeden maden işçileri anıldı. Zonguldak için 3 Mart tarihi hüzünlü geçerken 263 maden işçisinin aileleri törende yer aldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Mart için konuşma yaparken maden işçiliğinin kolay olmadığını vurguladı. Zonguldak kentinin madencilik ile var olan bir kentin olduğunu açıklayan Tutulmaz, şehrin varlık sebebinin madencilik olduğunu açıkladı.  Refah düzeyinin arttırılması için madenciliğin her zaman ihtiyaç olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, normalleşme süreci hakkında da konuşmalarda bulundu.

Tutulmaz; normalleşme sürecinin kalıcı hale getirilmesini gerektiğini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, şehrin mavi renkte olması gerektiğini söyledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilik işinin dünyanın en zor ve en riskli meslekleri arasında yer aldığını belirtti. Yeşil, maden işçileri hakkında yerin yüzlerce metre altında doğayla kavga edildiğini söyleyerek, madenlerin en değerli kaynakları olduğundan bahsetti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise 1992 yılında 263 maden işçisini rahmetle andı. Törende maden işçileri için Kur’an-ı Kerim okunurken, törene birçok önemli isimler katıldı.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
1992Zonguldak263GrizuMaden
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