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19 yaşındaki anne doğum yaptı bebeğini çöp kovasına attı!

Kan donduran olay İstanbul'da bir hastanede yaşandı. 19 yaşındaki E.U isimli kadın sancılanınca hastanenin acil servisine başvurdu. Tuvalete giden anne burada doğum yapıp çocuğunu çöp kovasına bıraktı.

13 Eylül 2020 Pazar 10:57
19 yaşındaki anne doğum yaptı bebeğini çöp kovasına attı!
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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da bir eğitim ve araştırma hastanesinde 25 Ağustos günü meydana geldi.

19 yaşındaki hamile olan E.U isimli kadın gece geç saatlerde sancıları artınca refakatçı olan kız kardeşiyle birlikte hastaneye geldi. Burda bir süre bekleyen E.U acil servisin tuvaletine gitti. Burda doğum yaptığı anlaşılan E.U'nun yanına giden görevliler tuvalette gördükleri karşısında şok oldular.Yardıma gelen ekip yeni doğan çocuğun çöp kovasının içinde olduğunu fark etti

Olay yerine gelen doktorlar hemen anne ve bebeğe müdale ettiler. Buradan alınan anne serviste tedavi altına , bebek ise yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlandı.


 

Tuvallette doğum yapan E.U polise verdiği ifade de erkek arkadaşından hamile kaldığını,bir kaç doktora kontrole gittikten sonra dikkat çekmekten korktuğu için bir daha doktora gitmediğini söyledi.Doğan çocuğun cinsiyetinin kız olduğu bilgisi verilirken , talihsiz bebek devlet korumasına alındı.

Polis ise yaşanan bu olayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah



Son Güncelleme: 13.09.2020 10:57
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