19 Mayıs'ta PTT şubeleri açık mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın olduğu gün resmi tatildir. Yarın bayram olduğu için vatandaşlar hangi kurumların çalışıp hangilerinin çalışmadığını merak ediyor. Merak edilen kurumlardan biri de PTT oldu. Peki PTT yarın çalışıyor mu? İşte detaylar…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile PTT yarın çalışmayacak.

PTT çalışma saatleri

Hafta içi: 08.30-17.30 / Pazar günleri: kapalı / Resmi tatiller: kapalı

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PTT’nin öğle arası saat kaçta?

PTT’nin açıklaması kapsamında hijyenik tedbirlerin alınabilmesi için 12.30-13.30 saatleri arasında tüm şubeler kapanmaktadır. Bunun yanı sıra bu saatler iller bazında değişiklik gösterebilir.