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19 Mayıs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 19 Mayıs 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlar göre bugün 11 bin 553 kişide vaka tespit edilirken, 233 kişi can verdi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:50
19 Mayıs vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşme sürecinde 19 Mayıs 2021 tarihli vaka tablosunu açıkladı.

11 bin 553 kişide vaka tespit edildi

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde 218 bin 683 kişiye test yapılırken, 11 bin 553 kişide koronavirüs vakası tespit edildi ve bugün 902 kişi tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

233 kişi can verdi

Hastalık sebebiyle bugün 233 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 45 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içinde 9 bin 271 kişi ise hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuştu.

19 Mayıs 2021 koronavirüs vaka tablosu


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısKoronavirüs
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