19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları

En güzel, anlamı olan, farklı, kısa, resimli 19 Mayıs mesajları yüzlerce kişi tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs günü Atatürk Samsun’a ayak bastı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak.

Her sene 19 Mayıs tarihinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizin her kesiminde spor gösterileri ve törenler eşliğinde kutlanıyor. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarında bu özel güne ait kutlama mesajları paylaşmak istiyor.

19 Mayıs mesajları

19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık umutlarının kuvvetlendiği ve kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ülkemizin tüm ümidi ve geleceği genç nesillere bağlanmıştır. Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın zorluğu ile ölçülür. 19 Mayıs kutlu olsun.

102 sene önce bugün bir kahraman geldi Samsun’a, bir kurtarıcı. O gün Türk milletine güneş doğdu. Anladık ki milletçe yeniden doğuyoruz. 19 Mayıs Bayramı kutlu olsun.

Vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

‘’Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’’ 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs’ın 102. Senesinde tüm millet Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ile anıyoruz.

‘’Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. ‘’

Gençliğinde dik duranların ihtiyarladığında beli bükülmez. 19 Mayıs Bayramı kutlu olsun.

‘’Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin şimdiye kadar elde etmediği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.’’

19 Mayıs 1919’un, Kurtuluş ve İstiklalin 102. Senesi kutlu olsun!

Bugün ulusal egemenliğin başladığı gündür. 19 Mayıs kutlu olsun.

‘’Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.’’ Vatanımızın tüm ümidi ve geleceği genç nesillerin enerjisine bağlıdır. Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başladığı gündür. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.