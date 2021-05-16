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19 Mayıs 2021’de sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 19 Mayıs kapanmaya dâhil mi edilecek?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında yapılacak kutlamalar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tam kapanma sürecinin sonuna denk gelecek olan 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Kısıtlamalar kapsamında 19 Mayıs 2021’de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detaylar haberimizde.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:43
19 Mayıs 2021’de sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? 19 Mayıs kapanmaya dâhil mi edilecek?
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Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlar kısıtlamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nda da sürüp sürmeyeceği merek konusu oldu. Resmi tatil kapsamında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı her yıl çeşitli kutlamalar yapılarak ülke genelinde coşku ile kutlamalara sahne oluyor. Ayrıca bu günde tüm resmi kurumlarda ve özel sektör çalışanlarına tatil verilmekte. Çalışmak durumunda olan resmi ve özel kurumlarında işe çalışanlar mesai ücreti alıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tam kapanma süresinin bitimi 17 Mayıs 2021 tarihinde sona ererken tam kapanmanın sonuna denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında kutlamaların yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.  Yapılacak kabine toplantısında çıkacak kararlar doğrultusunda yeni süreçte neler olacağı netleşmese de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayısının 5 bin ve altına düşmediği müddetçe 19 Mayıs’ta da sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini belirtti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısAtatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor BayramıKorona Virüs
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