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19 Mayıs 2021 resmi tatil ilan edildi mi? Hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs’a son birkaç gün kala 19 Mayıs 2021 resmi tatil ilan edildi mi? sorusu internette sıkça aranmaya başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bütün Türkiye de vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile kutlanacak. Peki 19 Mayıs resmi tatil oldu mu? Hangi güne denk geliyor? gibi sorularında yanıtları aranmaya başlandı. İşte cevabı..

17 Mayıs 2021 Pazartesi 02:11
19 Mayıs 2021 resmi tatil ilan edildi mi? Hangi güne denk geliyor?
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19 Mayıs 1919 senesinde Başkomutan olan Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a doğru yola çıktı ve İtilaf Devletleri’nin ülkemizi işgaline karşı olarak bu tarihte Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Daha sonra Atatürk bu özel günü Türk gençlerine hediye etti ve her sene bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ülkemizde büyük bir coşku ve büyük bir heyecan ile vatandaşlar tarafından kutlanmaktadır.

19 Mayıs 2021 resmi tatil olarak ilen edildi mi?

Ülkemizde her 19 Mayıs günü resmi tatil olarak yer alır ve bu yılda aynı şekilde 19 Mayıs 2021 günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir.  Bu özel günde resmi kurum ve kuruluşlar ile bazı özel kuruluşlar da çalışmalarına ara vererek kısa bir tatil yapar. Ancak bu günde çalışmak zorunda olan diğer bazı özel sektör çalışanları da bugün için fazla mesai  ücreti almaktadırlar.

Peki 19 Mayıs 2021 bu sene hangi güne denk gelmektedir?

Mayıs ayında olduğumuz ve bu anlamlı güne daha da yaklaştığımız şu zamanlarda, bu sene 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk gelmektedir.


Son Güncelleme: 17.05.2021 02:11
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Anahtar Kelimeler:
19 MayısResmi Tatil
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