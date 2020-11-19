İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

19 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 4 bin 500 sınırını aştı

Sağlık Bakanlığı 19 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 4 bin 542 oldu.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:52
19 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 4 bin 500 sınırını aştı
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı günün korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde sempton gösteren kişilere yapılan korona virüs test sayısı 157 bini aştı ve testler sonucunda 4 bin 542 vaka tespti edildi.


Öte yandan hastalık can almaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı ise 123 kişi oldu ve toplam vefat sayısı 12 bine yaklaştı.

Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 3 bin 850'ye ulaştığını duyurdu ve tedbir alınması konusunda uyarılarını yineledi.

19 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs VakaVaka Tablosu19 Kasım Vaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası ve farklı çalışma saatleri olan bankaların çalışma saatleri
İş Bankası ve farklı çalışma saatleri olan bankaların çalışma saatleri
Uçak bileti olanlara sokağa çıkma yasağı muafiyeti
Uçak bileti olanlara sokağa çıkma yasağı muafiyeti
Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olanlar
Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olanlar
18 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 4 bin 215 oldu
18 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 4 bin 215 oldu
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta kimdir, nereli yaşı kaç?
Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry çıkış tarihi
20 Kasım 2020 Cuma Günlük burç yorumları - İkizler burcunun dikkat etmesi gerekenler var
Alev Alev dizisine katılan Hazal Ergüçlü kimdir? Çiçek karakteri kimdir?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
Alev Alev dizi oyuncusu Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi İskender (Berker Güven) kimdir?
Alev Alev dizisi Cemre’yi kim canlandırıyor? Demet Evgar'ın biyografisi
Burun Ahtapotu hastalığı belirtileri nedir? Burun Ahtapotu hastalığı neden olur?
Yoğurdun içeriği ve sağlığa faydaları nelerdir?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ziraat Bankası 2020 Genç Çiftçi kredisi nedir? Genç Çiftçi kredisi alma şartları nelerdir?
Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk dizisi final tarihi ne zaman? Çocuk dizisinden üzen haber geldi!
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cengiz Tangör kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Tolga kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Ezel Özgün oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Çelebi karakteri kimdir? Cem Bender kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Dicle diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor? Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı mı?
Mucize Doktor dizisinin Ferda'sı Seda Bakan'ın hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.