19 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 4 bin 500 sınırını aştı

Sağlık Bakanlığı günün korona virüs vaka tablosunu açıkladı.
Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde sempton gösteren kişilere yapılan korona virüs test sayısı 157 bini aştı ve testler sonucunda 4 bin 542 vaka tespti edildi.
Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 3 bin 850'ye ulaştığını duyurdu ve tedbir alınması konusunda uyarılarını yineledi.
19 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 19.11.2020 19:52