19 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 4 bin 500 sınırını aştı

Sağlık Bakanlığı günün korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde sempton gösteren kişilere yapılan korona virüs test sayısı 157 bini aştı ve testler sonucunda 4 bin 542 vaka tespti edildi.

Öte yandan hastalık can almaya devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı ise 123 kişi oldu ve toplam vefat sayısı 12 bine yaklaştı.

Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 3 bin 850'ye ulaştığını duyurdu ve tedbir alınması konusunda uyarılarını yineledi.

19 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU