18 yaşındaki gencin cansız bedeni köprü altında bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yoldan geçen bir vatandaş, Hızzmalı Köprüsü’nün altındaki derede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Maskesi hala yüzündeydi
Şahsın yanına giden vatandaş gencin uyanmaması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, maskesi hala yüzünde olan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
18 yaşında olduğu belirlendi
Ahmet Akdeniz’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 03.01.2021 17:04