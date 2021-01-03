18 yaşındaki gencin cansız bedeni köprü altında bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yoldan geçen bir vatandaş, Hızzmalı Köprüsü’nün altındaki derede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Maskesi hala yüzündeydi

Şahsın yanına giden vatandaş gencin uyanmaması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, maskesi hala yüzünde olan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

18 yaşında olduğu belirlendi

Ceset üzerinde yapılan araştırmalarda ölen kişinin 18 yaşındaki Ahmet Akdeniz isimli gence ait olduğu belirlendi. Gencin dün akşam saatlerinde evden ayrıldığı ve bir daha eve dönmediği öğrenildi.

Ahmet Akdeniz’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.