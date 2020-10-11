18 yaşındaki genç, yüksek gerilim akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gerçekleşen olayda, tarlada hasat yapan biçerdöver yüksek gerilim hattına takıldı. Durumu fark eden biçerdöver operatörü araçtan atlayarak yardım istemeye gitti. O esnada biçerdövere dokunan 18 yaşındaki Ahmet Necdet Doğan akıma kapıldı.

Akıma kapılan genç, uzun süre yerde hareketsiz yatınca çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, genci hastaneye kaldırdı. 18 yaşındaki Ahmet Necdet Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.