İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

18 yaş altı gençlere bireysel emeklilik geliyor! Teklif Meclise sunuldu..

AK Partili milletvekilleri tarafında hazırlanan bir yasa teklifinde, 18 yaş altı gençler için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamı getiriliyor. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulurken teklif emeklilik için taahhüt eden hizmet sunucularının BES'e aktarım yapmasında olanak sağlanmasını içeriyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:58
18 yaş altı gençlere bireysel emeklilik geliyor! Teklif Meclise sunuldu..
Takip Et:

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamının ağını daha da genişletmek isteyen AK Partili milletvekilleri, hazırladıkları bir kanun teklifiyle 18 yaş altı gençlerin bu çerçeveye alınmasına imkan sağlanması için başlattıkları çalışmaları tamamladılar. Emeklilik için taahhütte bulunan bazı hizmet sunucuları tarafından BES'e aktarımına olanağı sağlayan ve bazı alanlarda kanun hükmünde karanamelerde bir takım değişiklik yapılmasına dair hazırlanan kanun teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ayrıca; 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamındaki zorunlu mali sorumluluklarda sigorta kapsamının dışında kalan bazı konuların yeniden düzenleneceğini de içerdiği belirtilirken kanun teklifinin "Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlar" ve "Kanun Hükmünde Karanamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlıkları adı altında Meclise iletildiği bildirildi.

Yapılacak olan yeni düzenlemeyle birlikte banka işlemlerinde olduğu gibi veli ve vasiler aracılığı ile henüz fiili ehliyete sahip olmayan 18 yaş altı vatandaşları bireysel emeklilik sistemi içerisine alınabileceği ve küçük yaştan itibaren yapılacak birikimle bireylere tasarruf alışkanlığının kazandırılacağının ifade edildiği kanun teklifinde aynı zamanda çocukların geleceğinin de güvence altına sunulacağı belirtildi.

BES sisteminin içerisinde sağlıktan eğitim sigortasına kadar bir çok özel güvencelerin olduğu ve bunun bütün bir paket halinde sunulmasıyla çocuklarının geleceklerini güvence altına alacak olan ailelerin bu birikimleri ihtiyaç duyulduğu anda kullanılacak. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin 30 Eylül tarihine kadar tamamlanması planlanırken düzenlemeyle birlikte ayrıca emeklilik hizmeti sunan sandık ve vakıflarda olan birikimlerin de 2023 yılına kadar BES'e aktarım yapmasına olanak tanıyacak. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan veri tespit raporlarında göre aktarım yapılacak olan tutarın ilk başta 10 milyar TL olacağı belirtilirken bununla ilgili toplam potansiyelin ise 50 milyar TL'yi bulması bekleniyor. 


Son Güncelleme: 10.05.2021 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AK PartiBES18 Yaş AltıBireysel Emeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu
TRT1 Hayatın Ritmi programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
TJK 11 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.