18 yaş altı gençlere bireysel emeklilik geliyor! Teklif Meclise sunuldu..

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamının ağını daha da genişletmek isteyen AK Partili milletvekilleri, hazırladıkları bir kanun teklifiyle 18 yaş altı gençlerin bu çerçeveye alınmasına imkan sağlanması için başlattıkları çalışmaları tamamladılar. Emeklilik için taahhütte bulunan bazı hizmet sunucuları tarafından BES'e aktarımına olanağı sağlayan ve bazı alanlarda kanun hükmünde karanamelerde bir takım değişiklik yapılmasına dair hazırlanan kanun teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ayrıca; 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamındaki zorunlu mali sorumluluklarda sigorta kapsamının dışında kalan bazı konuların yeniden düzenleneceğini de içerdiği belirtilirken kanun teklifinin "Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlar" ve "Kanun Hükmünde Karanamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlıkları adı altında Meclise iletildiği bildirildi.

Yapılacak olan yeni düzenlemeyle birlikte banka işlemlerinde olduğu gibi veli ve vasiler aracılığı ile henüz fiili ehliyete sahip olmayan 18 yaş altı vatandaşları bireysel emeklilik sistemi içerisine alınabileceği ve küçük yaştan itibaren yapılacak birikimle bireylere tasarruf alışkanlığının kazandırılacağının ifade edildiği kanun teklifinde aynı zamanda çocukların geleceğinin de güvence altına sunulacağı belirtildi.

BES sisteminin içerisinde sağlıktan eğitim sigortasına kadar bir çok özel güvencelerin olduğu ve bunun bütün bir paket halinde sunulmasıyla çocuklarının geleceklerini güvence altına alacak olan ailelerin bu birikimleri ihtiyaç duyulduğu anda kullanılacak. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin 30 Eylül tarihine kadar tamamlanması planlanırken düzenlemeyle birlikte ayrıca emeklilik hizmeti sunan sandık ve vakıflarda olan birikimlerin de 2023 yılına kadar BES'e aktarım yapmasına olanak tanıyacak. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan veri tespit raporlarında göre aktarım yapılacak olan tutarın ilk başta 10 milyar TL olacağı belirtilirken bununla ilgili toplam potansiyelin ise 50 milyar TL'yi bulması bekleniyor.