18 Mart vaka verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 bini aştı

Türkiye'de 2 Mart tarihinde başlayan normalleşme sürecinde vaka sayıları günlük korona virüs vaka tablosunu yansımaya başladı.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 18 Marta tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde sağlık kuruluşlarında 184 bin 452 korona virüs testi yapılırken , 20 bin 49 kişi de korona virüs tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 902 kişi semptonlu hasta oldukları gerekçesiyle en yakın hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle gerçekleşen can kaybı bugün 81 oldu ve toplam vefat sayısı 29 bin 777 kişi olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan tabloya göre bugün iyileşen kişi sayısı 18 bin 615 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 503'e yükseldi.

18 MART VAKA TABLOSU