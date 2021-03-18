İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...

18 Mart vaka verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 bini aştı

Merakla beklenen günün korona virüs vaka sayıları az önce açıklandı. Son 24 saat içinde 20 bin 49 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

18 Mart 2021 Perşembe 21:34
18 Mart vaka verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 bini aştı
Takip Et:

Türkiye'de 2 Mart tarihinde başlayan normalleşme sürecinde vaka sayıları günlük korona virüs vaka tablosunu yansımaya başladı.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 18 Marta tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün ülke genelinde sağlık kuruluşlarında 184 bin 452 korona virüs testi yapılırken , 20 bin 49 kişi de korona virüs tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 902 kişi semptonlu hasta oldukları gerekçesiyle en yakın hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalık sebebiyle gerçekleşen can kaybı bugün 81 oldu ve toplam vefat sayısı 29 bin 777 kişi olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan tabloya göre bugün iyileşen kişi sayısı 18 bin 615 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 503'e yükseldi.

18 MART VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 18.03.2021 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
18 MartKoronavirüs Vaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet 19 Mart 2021 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu
Diyanet 19 Mart 2021 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?
Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV
Star TV Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Tuğçe Tayfur kimdir, nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Yasak Elma dizisindeki Mahmut karakteri Kimdir? Mert Altınışık dizideki rolü ve hayatı
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Nöbetçi Noter 14 Mart 2021 Pazar açık noterler listesi - 14 Mart 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nokia G10 fiyatı ve özellikleri
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir, nereli yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler
Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Gerçek adı nedir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.