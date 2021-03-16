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18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?

Vatandaşlar tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle 18 Mart Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı merak edildi. Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olması nedeniyle okullar açık olacak mı, bankalar çalışacak mı gibi sorular soruldu. İşte o soruların cevapları haberimizde...

16 Mart 2021 Salı 17:59
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
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18 Mart Çanakkale Zaferi'ne az bir süre kala vatandaşlar tarafından 18 Mart Perşembe gününün resmi tatil olup olunmadığı merak eildi. Ülkemizde büyük bir çoşku ile kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 2021'de denk geldiği günün ayrıntıları merak edildi. İşte 18 Mart Perşembe gününün detayları...

18 Mart resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olmamaktadır. Bu yüzden okullar ve bankalar açıktır.

Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi

Zafer elde edilmiş olmasına rağmen savaş kaybedilmişti. Başkent İstanbul'da İngiliz ve Fransız gemileriyle Osmanlı topraklarını nasıl pay edeceklerinin konuşuyorlardı. Fakat Çanakkale'de herkesin ismini duymasını sağlayan Msutafa Kemal, bu zafer ile duyulmamış olsaydı, 1919 senesinin 19 Mayısıs'ında Samsun'a çıktıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nda yer alacak milli mücadele için bu kadar insanı yanında bulamayabilirdi.

İngilizlerin sömürüsü olan Avutsralya ve Yeni Zelanda, ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) ismindeki birlikleriyle Çanakkale'ye neredeyse adını hiç bilmedikleri ve görmedikleri İngiltere Kralı için canlarını feda etmişlerdi. Mustafa Kemal Atatürk savaşların milletlerin değil kişilerin işi olduğunu söyleyerek, savaşta canlarını yitiren Anzak askerleri ve annelerine hitaben "Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim de evlatlarımız olmuşlardır." sözleriyle dünyaya önek bir lider olmuştur.

Türkiye'nin 3 büyük spor takımının da Çanakkale'deki kazanılan zaferde payı büyüktür. Resmi kayıtlara göre  üç büyüklerde o zamanlarda sporcu olan 30 oyuncu çeşitli cephelerde şehit olmuştur. Cepheye savaşmaya giden ve daha sonra maç yapmaya giden ve maç sonunda tekrar cepheye dönen futbolcuların hikayeleri kitaplarda yer almıştır.

Çanakkale hem kazanın hem de kaybedenler için ağır bir bedel oldu. 490.000'e yakın asker sahip işgalçi kuvvetler, 300.000'den fazla kayıp verdi. Osmanlı'da ise 315.000 askerinin 250.000 tanesini ana vatanını korurken şehit oldu. Otarihe kadar eşi görülmemiş bir cephe olan Çanakkale, savaş sonunda yarım milyondan fazla insan canlarını verdi.

Aylarca devam eden savaşta, birbirleri ile siperle savaşan iki taraf, bazı zamanlar ateşkes yapıyordu. Saniyeler önce birbirlerini öldürmek için için ateş eden askerler, ateşkes süresince yaşamını kaybeden arkadaşlarını gömüyorlardı. Bu da savaştaki dramatik anlardan birisi.

1915'te mekteplerden kimse mezun olmadu, kimse evlenmedi kimse kendisini düşünemedi. Tüm dünya bir savaş içindeydi, herkes birbirine karşı savaşıyordu. Bunun en büyük öneklerinden birisi de Tıbbiye'nin 1915'te eğitimine bir sene ara vermesidir. Her yaştan insan savaşa gidiyordu, tüm dünyada hayat durmuştu.

Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinin sembolü haline gelmiştir. Her siperde ayrı destan yazan askerlerimiz, bu zafer sonunda "Çanakkale Geçilemez" sözünü tarihe kazımıştır. Ulu Önder Msutafa Kemal Atatürk!ün komutasındaki Türk ordusu, canın uğruna savaşmış ve destan yazmıştır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleZaferi
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