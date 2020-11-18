18 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 4 bin 215 oldu

Korona virüs vaka sayılarında ki artış sürüyor. Bugün vaka sayısı 4 bin sınırını aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlar göre hastanelerde bugün yapılan korona virüs test sayısı 158 bini aştı. Tespit edilen vaka sayısı ise 4 bin sınırını geçti ve 4 bin 215 oldu. Toplam vaka sayısı ise 425 bini aştı.

Öte yandan korona virüs hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 116 kişi oldu ve toplam vefat sayısı ise 11 bin 820 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda virüsün yayılma hızının tedbir almaya zorladığını belirtti ve yayılımı durdurmak için birlikte hareket etmeye dikkat çekti.

18 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU