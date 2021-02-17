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17 Şubat Kabine'de konuşulacak konu ve toplantı gündemi

17 Şubat 2021 Çarşamba günü Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek 17 Şubat Kabine Toplantısı’nda konuşulacak konu ve toplantı gündemi merak ediliyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:18
17 Şubat Kabine'de konuşulacak konu ve toplantı gündemi
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Cumhurbaşkanı ve Bakanlar bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısında bir araya gelecek. Kabine toplantısının birinci gündem maddesinin Gara’da şehit edilen 13 askerimizin olacağı biliniyor. Toplantıda terör örgütüne yönelik yapılacak operasyonlar ve diğer müdahaleler konuşulacak.

Öte yandan toplantıda konuşulacak konulardan biri de kademeli olarak koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi olacak. Ayrıca dolar kurunun 7 liranın altına düşmenin ardından döviz kurlarına ilişkin yeni kararların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı 17 Şubat 2021 Çarşamba yani bugün Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayacak. Toplantıda konuşulacak konularla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Erdoğan, Gara şehitlerimiz, döviz kurları, kademeli olarak kısıtlamaların esnetilmesi gibi konuların gündemde olacağı bildirmişti.

Kabine toplantısının ne merak edilen konularından biri olan kısıtlamalarında kademeli olarak esnetilmesi merak konusu oldu. Özellikle salgın sürecinde kapalı olan iş yerlerinin açılmasına ilişkin bir karar dört gözle bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiyelerini toplantıda aktaracak ve bu doğrultuda karar verilecek. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüs hakkında da bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verecek.

Yeni anayasa da gündemde olacak

Toplantının bir başka konusu da yeni anayasa olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine sunulacak taslak metni incelemiş ve söz konusu metin toplantıda bakanlara da sunulacak. Taslak metinde hukuk ve ekonomik alanlarda büyük değişimlerin olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni anayasa konuşmasında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilere çağrı da bulunmuş ve fikirlerini beyan etmelerini istemişti. Toplantıda şu ana kadar aktarılan fikirlerde masaya yatırılacak.

Toplantıda Cumhurbaşkanı direk olarak gıda fiyatlarındaki fahiş artışa yönelik çalışma yapılmasını konusunda da adımların bir an önce atılmasını isteyecek.



Son Güncelleme: 17.02.2021 14:18
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Kabine Toplantısı17 şubat
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