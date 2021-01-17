17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 6 bin 436

Kısıtlamalar ve yeni getirilen tedbirlerle 2 ay geride bırakılırken koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanlığı 17 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 148 bini aşarken, 6 bin 436 vaka, 803 semptonlu hasta tespit edildi.

803 kişi tedaviilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığıa bağlı can kayıplara azalan eğimle devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak gerçekleşen vefat sayısı 165 olurken, toplam can kaybımız 23 bin 997 olarak kayıtlara geçti.

17 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU