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17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 6 bin 436

Sağlık Bakanlığı 17 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 6 bin 436 vaka , 803 semptonlu hasta tespit edildi.

17 Ocak 2021 Pazar 19:19
17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 6 bin 436
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Kısıtlamalar ve yeni getirilen tedbirlerle 2 ay geride bırakılırken koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanlığı 17 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 148 bini aşarken, 6 bin 436 vaka, 803 semptonlu hasta tespit edildi.

803 kişi tedaviilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığıa bağlı can kayıplara azalan eğimle devam ediyor. Son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak gerçekleşen vefat sayısı 165 olurken, toplam can kaybımız 23 bin 997 olarak kayıtlara geçti.

17 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
17 Ocak Vaka TablosuKoronavirüs
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