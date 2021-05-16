17 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı sona eriyor mu? 17-18-19 Mayıs’ta yasak devam edecek mi?

Vaka sayılarının artması nedeniyle Tüm Türkiye’de 29 Nisan’dan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı yarın saat 05.00’den itibaren sona eriyor. Ancak insanlar yasak devam edecek mi, 17-18-19 Mayıs’ta yasak olacak mı sorularını merak ediyor. Günlerdir beklenen kabine toplantısı bugün yapıldı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderilerek kafalarda oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırıldı. Peki normalleşme adımları neler? 17-18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Kademeli Normalleşme Adımları Hakkında Detaylar

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan son dakika genelgesine göre’ta sokağa çıkmanın yasak olduğu saatler belli oldu. Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, 17 Mayıs’tan başlayarak hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonunda ise Cuma 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle 17, 18 ve 19 Mayıs’ta kısıtlama olup olmayacağı tartışılıyordu. Genelgeye göre 17, 18 ve 19 Mayıs’ta gündüz sokağa çıkma yasağı olmayacak ancak akşam 21.00’dan sonra yasak uygulanacak.