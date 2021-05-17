17 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Kademeli normalleşmenin başladığı ilk günde merakla beklenen koronavirüs vaka tablosu açıklandı.

Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Açıklanan resmi rakamlar göre bugün hastanelerde toplamda 206 bin 836 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 10 bin 174 kişide vaka tespit edildi.

923 kişi hastanelere yatırıldı

223 kişi hayatını kaybetti

Test sonucu pozitif çıkan 923 kişi ise hastalığı semptonlu geçirdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 223 oldu ve toplam vefat sayımız 44 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

17 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU