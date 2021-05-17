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17 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı kademeli normalleşmenin ilk gününde 17 Mayıs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde 10 bin 174 kişide vaka tespit edilirken, 223 kişi hayatını kaybetti.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:42
17 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşmeye devam ediyor
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Kademeli normalleşmenin başladığı ilk günde merakla beklenen  koronavirüs vaka tablosu açıklandı.

Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Açıklanan resmi rakamlar göre bugün hastanelerde toplamda 206 bin 836 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 10 bin 174 kişide vaka tespit edildi.

923 kişi hastanelere yatırıldı

Test sonucu pozitif çıkan 923 kişi ise hastalığı semptonlu geçirdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

223 kişi hayatını kaybetti

Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 223 oldu ve toplam vefat sayımız 44 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

17 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU


Son Güncelleme: 17.05.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
17 MayısKoronavirüs Vaka Tablosu
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