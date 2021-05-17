17 Mayıs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Kademeli normalleşmenin başladığı ilk günde merakla beklenen koronavirüs vaka tablosu açıklandı.
Vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Açıklanan resmi rakamlar göre bugün hastanelerde toplamda 206 bin 836 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 10 bin 174 kişide vaka tespit edildi.
923 kişi hastanelere yatırıldı
223 kişi hayatını kaybetti
Hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 223 oldu ve toplam vefat sayımız 44 bin 983 olarak kayıtlara geçti.
17 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 17.05.2021 20:42