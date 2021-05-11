17 Mayıs sonrasında normalleşme başlıyor: Peki önce nereler açılacak?

Yetkililer önümüzdeki günlerde yapılacak olan kabine toplantısında karar alınabilmesi için tam kapanma sürecinin vakaları üzerindeki analizlerini hazırlamaya başladı.

Vaka sayısı 10 bin altında olması hedef

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; tam kapanma sürecinin sona ereceği düşünülen 17 Mayıs 2021 tarihinde günlük vaka sayısının maksimum 10 bin olması üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu şekilde hedef tutarsa, kademeli bir normalleşme başlayacak. Fakat yinede kalabalık ortamların oluşması engellenecek.

İstenilen düşüler yakalandı, Ancak..

Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma sürecinde günlük vaka ve vefat sayılarında istenilen düşüşler yakalandı. Ancak normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında tekrardan yükselmeler olabilir, bunun önüne geçebilmek için 'kademeli açılma' ve 'çok sıkı denetim' uygulamarı ön plana çıkıyor.

Önce küçük esnaf, sonra okullar

Düğün ve taziyelere izin yok

Yetkililer, tam kapanma sonrasında yapılacak olan kademeli açılışa birer hafta ara koymanın gerekliliğine işaret etti. Önce küçük işletmeler, bir hafta sonra yüz yüze eğitim için sadece 8. ve 12.sınıflar ile yüz yüze eğitim veren Tıp gibi bölümlerin açılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, ayrıca Haziran ayında yoğun bir şekilde aşılama yapılırsa, yaz aylarında rahat edilebileceğini ifade ediyor.