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17 Mayıs 2021 son yaşanan depremler

Ülkemiz son yıllarda sayısız depreme ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımız bundan dolayı 17 Mayıs 2021 tarihinde deprem oldu mu sorusunun yanıtını arıyor. 17 Mayıs 2021 son depremler belli oldu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40
17 Mayıs 2021 son yaşanan depremler
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Ülkemizde uzun yıllardır irili ufaklı depremler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde hemen hemen her gün artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Bu açıdan depremler maalesef ülkemizin ana konularının başında gelmektedir. Ülkemiz son yıllarda sayısız depreme ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımız bundan dolayı 17 Mayıs 2021 tarihinde deprem oldu mu sorusunun yanıtını arıyor. 17 Mayıs 2021 son depremler belli oldu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son verilere göre 17 Mayıs 2021 tarihinde Elazığ, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Ankara merkezli 1.2 ile 3.2 şiddetinde değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Ülkemizde ve ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, her gün ufak ve artçı depremler yaşanmaktadır. Deprem farkındalığı hayat kurtarmaktadır.


Son Güncelleme: 17.05.2021 11:40
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Anahtar Kelimeler:
17 Mayıs DepremDeprem
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