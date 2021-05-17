17 Mayıs 2021 son yaşanan depremler

Ülkemizde uzun yıllardır irili ufaklıler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde hemen hemen her gün artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Bu açıdan depremler maalesef ülkemizin ana konularının başında gelmektedir. Ülkemiz son yıllarda sayısız depreme ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımız bundan dolayı 17 Mayıs 2021 tarihinde deprem oldu mu sorusunun yanıtını arıyor. 17 Mayıs 2021 son depremler belli oldu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan son verilere göre 17 Mayıs 2021 tarihinde Elazığ, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Ankara merkezli 1.2 ile 3.2 şiddetinde değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Ülkemizde ve ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, her gün ufak ve artçı depremler yaşanmaktadır. Deprem farkındalığı hayat kurtarmaktadır.