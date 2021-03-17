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17 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 19 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı az önce 17 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 19 bine dayandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 21:26
17 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 19 bine dayandı
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Sağlık Bakanlığı 17 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesinden açıkladı.

VAKA SAYISI 19 BİNE DAYANDI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre ülke genelinde ki sağlık kuruluşlarında bugün yapılan test sayısı 167 bini aştı ve toplam 18 bin 912 kişide korona virüs tespit edildi.

Son açıklanan resmi rakamlar göre bugüne kadar yapılan korona virüs test sayısı 35 milyon 600 bini aşarken, 2 milyon 930 bin 554 vaka tespit edildi.

Öte yandan hastalık sebebiyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısı 73 olarak açıklandı ve toplam can kaybımız 29 bin 696 olarak kayıtlara geçti.

Test sonucu pozitif çıkan 869 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı. Bugün hastalığı yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 17 bin 161 olarak kayıtlara geçti.

17 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 17.03.2021 21:26
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Anahtar Kelimeler:
17 MartKoronavirüsVaka Tablosu
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