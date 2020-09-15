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16 yaşındaki Suriyeli çocuk hayata gözlerini yumdu!

Samsun’da çıkan kavgada bıçaklanan ve sonrasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Suriyeli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu…

15 Eylül 2020 Salı 00:28
16 yaşındaki Suriyeli çocuk hayata gözlerini yumdu!
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde başlayan kavganın giderek hararetlenmesi sonucunda bıçakların çekilmiş, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Hammamı hayata gözlerini yumdu.

Vezirköprü’nün Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi’nde geçtiğimiz gün 19.30 sularında yaşanan kavgada bıçaklar çekildi. 16 yaşındaki Suriye kökenli Eymen Hammamı bıçaklanarak ağır yaralandı. Acil sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ederek gereken ilk müdahaleyi yaptıkları ve sonrasında ise 16 yaşındaki çocuğun Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ifade edildi. Eymem Hammamı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralandıktan bir gün sonra saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Olay kapsamındaki soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 15.09.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
KavgaBıçaklama
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