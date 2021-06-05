16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam, ifadesinden sonra serbest bırakıldı!

Denizli’de online olarak bağlandığı oyundan tanıştığı Kayseri’de yaşayan 16 yaşındaki kızı kaçıran ve daha sonra gözaltına alınan Ahmet Ç. isimli şahıs reşit olmayan küçük kızı kaçırdığı gerekçesi ile polisler tarafından yakalandı. 2 çocuk babası Ahmet Ç. ifadesinde kızı kaçırmadığını kendi isteğiyle geldiğini açıkladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağınas Mahallesi'nden 25 Mayıs 2021 tarihinde kaçırılan G.K.’nin ailesi kaçıran adamdan şikayetçi olurken küçük kızın ifadesi herkesi şaşırttı. 16 yaşındaki G.K ‘kaçırmadı, kendim gittim’ demesi üzerine Ahmet Ç. serbest bırakıldı.





10 gündür kayıp olan 16 yaşındaki genç kız Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arama yapılırken Ahmet Ç.’nin yaşadığı Denizli için kapsamlı arama yapıldı.

JASAT dedektifleri genç kızı Ahmet Ç. kaçırdığını tespit ederek operasyon sonucu bulundu.

Olay yerine baskın yapılırken aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç. kızı Kayseri’den Denizli’ye getirdiğini itiraf etti. Oyun esnasında tanıştıklarını yaklaşık 1 aydır görüştüklerini söyleyen 2 çocuk babası Ahmet Ç. gözaltına alındı.

Fakat 16 yaşındaki kızın ifadesine göre Ahmet Ç.’nin zorla kaçırmadığını kendi isteği üzerine gittiğini polis memurlarına bildirmesi sonrası şüpheli adam serbest bırakıldı.